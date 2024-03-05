Самолет авиакомпании "Победа" Фото: pobeda.aero

Парламентарий считает отношение авиакомпании к своим пассажирам недопустимым, особенно в свете последней череды конфликтов

Российской авиакомпании “Победа” пора стать более клиентоориентированной, заявила депутат АКЗС Евгения Боровикова в своем Telegram-канале. К такому выводу парламентария подтолкнули недавние ситуации.

Например, скандал с бойцом СВО, который после ранения возвращался в Алтайский край, но был вынужден сойти с самолета из-за подозрений в курении. Или же конфликт с участием бывшего депутата АКЗС Артака Махсудяна, которому не дали удлинитель ремня.

“Может быть, “Победе” пора стать более клиентоориентированной? Почему такое отношения к своим клиентам? Понятно, что зачастую цены одни из самых низких, но это не означает, что люди должны чувствовать себя обделенными или униженными, тем более в авиакомпании, которая называется “Победа”. А бортпроводников, если они не понимают курящих участников СВО, нужно отправить на фронт, тогда мы посмотрим, закурят они сами или нет и в каком количестве!” – эмоционально высказалась Боровикова.

Взято отсюда