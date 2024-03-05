реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Отправить на фронт: алтайский депутат возмутилась работой лоукостера Победа

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Отправить на фронт: алтайский депутат возмутилась работой лоукостера Победа

Самолет авиакомпании "Победа" Фото: pobeda.aero

Парламентарий считает отношение авиакомпании к своим пассажирам недопустимым, особенно в свете последней череды конфликтов

Российской авиакомпании “Победа” пора стать более клиентоориентированной, заявила депутат АКЗС Евгения Боровикова в своем Telegram-канале. К такому выводу парламентария подтолкнули недавние ситуации.

Например, скандал с бойцом СВО, который после ранения возвращался в Алтайский край, но был вынужден сойти с самолета из-за подозрений в курении. Или же конфликт с участием бывшего депутата АКЗС Артака Махсудяна, которому не дали удлинитель ремня.

“Может быть, “Победе” пора стать более клиентоориентированной? Почему такое отношения к своим клиентам? Понятно, что зачастую цены одни из самых низких, но это не означает, что люди должны чувствовать себя обделенными или униженными, тем более в авиакомпании, которая называется “Победа”. А бортпроводников, если они не понимают курящих участников СВО, нужно отправить на фронт, тогда мы посмотрим, закурят они сами или нет и в каком количестве!” – эмоционально высказалась Боровикова.

Взято отсюда

горняк22 телеграм

Захарова требует “выдворить” послов ЕС: “Что они забыли в России?”

 |  06 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Мария Захарова, официальный представитель МИД России,…

Узнать больше

Последняя “опухоль” на пути к миллионнику: Приднестровье ждёт “гостей” с автоматами

 |  06 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Если придерживаться городских легенд, то…

Узнать больше

Стоп войне на Украине зависит только от одного человека: Орбан обсудит с Трампом ключевые вопросы

 |  06 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Главы государств планируют решить проблему восстановления…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp