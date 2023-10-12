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Отсчет пошел. Ученые назвали дату мощной магнитной бури в середине октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Солнце. Природа. Магнитная буря Фото: Unsplash.com

Противоречивые прогнозы солнечной активности публикуют СМИ и различные лаборатории. Ожидается, что через несколько дней разразится серьезная магнитная буря

В воскресенье, 15 октября, до Земли дойдет мощная волна солнечной энергии, которая спровоцирует довольно сильную магнитную бурю.

Буря выйдет на шкалу K-index 4 и продержится на таком уровне мощности несколько дней, сообщает MK Sport.

Также ученые предупреждают, что вторая половина октября 2023-го будет напряженной для метеозависимых людей.

Однако Лаборатория солнечной активности ИКИ и ИСЗФ приводит другие данные. По прогнозам лаборатории, 15 октября обстановка на Земле будет спокойной и магнитных бурь не случится. Вторая половина месяца также будет спокойной. Сильных магнитных бурь не ожидается. При этом небольшие геомагнитные возмущения будут 30 октября.

Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США дает другой, третий, прогноз. По их данным, как пишет Life, в октябре будет несколько магнитных бурь с разной мощностью. Серьезные магнитные бури, по прогнозам специалистов, ожидаются 20 октября и 25–27 октября.

Источник

горняк
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