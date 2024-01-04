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Отсутствие снега в Горном Алтае поразило туристов. Местные жители тоже удивлены

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Отсутствие снега в Горном Алтае поразило туристов. Местные жители тоже удивлены

Фото: t.me/biysknews2

Бесснежно на Алтае далеко не везде, однако один из самых популярных у туристов район оказался в разгар зимы без белого покрова

В Чемальском районе Республики Алтай на 3 января не было снега, что удивило как туристов, так и местных жителей. Фото бесснежной местности публикует Telegram-канал ” ЧП Бийск “.

Местные говорят, что так бывает, но крайне редко и считают аномалией. В огороде пыль“, – говорится в сообщении.

Между тем, в Алтайском биосферном заповеднике также отмечают непредсказуемость нынешней зимы.

В декабре солнечная погода сменялась сильными снегопадами. Снегопады сменялись крепкими морозами до -27, что для нашей местности очень много, а морозы заканчивались сильной оттепелью. В итоге перед Новым годом на южных склонах снега почти нет. Весна, однако“, – рассказал орнитолог, старший научный сотрудник заповедника Олег Митрофанов.

Взято отсюда.

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