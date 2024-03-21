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Овечкин занял 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

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Овечкин занял 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

По числу результативных баллов он сравнялся с Джо Торнтоном и разделил с ним 13-ю строчку рейтинга

Российский нападающий и капитан “Вашингтон Кэпиталз” 38-летний Александр Овечкин поднялся на 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), пишет РИА Новости Спорт.

В ходе матча регулярного первенства против “Торонто Мейпл Лифс” Овечкин забил два гола, в после чего общее число результативных баллов в его карьере в чемпионатах НХЛ достигло 1539 (845 голов и 694 передачи). Для достижения данной отметки ему потребовалось 1412 матчей. По этому показателю он сравнялся с Джо Торнтоном (1539 очков в 1714 матчах) и разделил с ним 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов лиги.

На сегодняшний день рекордсменом НХЛ по очкам является Уэйн Гретцки (2857 очков в 1487 матчах). Среди действующих игроков лиги Овечкин уступает только канадскому форварду “Питтсбурга” Сидни Кросби, который находится на двенадцатом месте рейтинга (1571 балл в 1258 матчах).

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Взято отсюда

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