Медицина, капельница, больница Фото: unsplash.com

Женщина утверждает, что к ее матери относились бесчеловечно. По данным краевого минздрава, ситуация уже находится на личном контроле главврача учреждения

Дочь пациентки барнаульской больницы №8 пожаловалась на отношение медиков к ее матери, пишет “Банкфакс”. Женщина утверждает, что персонал больницы не обеспечил должный уход, а также имели место случаи хамства.

По словам женщины, ее мать Татьяну Медведеву 6 января госпитализировали с некрозом в отделение гнойной хирургии. В этот же день была операция, а утром следующего – перевязка под наркозом. При этом в обед ей якобы не принесли еду, а вечером будто бы дали только чай с печеньем.

8 января, по словам дочери, повар якобы сообщила пациентке, что ей нужно иметь свою посуду. Та ответила, что все есть, но она не в состоянии достать ее из прикроватной тумбочки. На что повар будто бы предложила обратиться к кому-нибудь за помощью.

Взято отсюда