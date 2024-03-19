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Пациенты Краевой психиатрической больницы им. Эрдмана плетут маскировочные сети для бойцов СВО

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Пациенты Краевой психиатрической больницы им. Эрдмана плетут маскировочные сети для бойцов СВО

В изготовлении маскировочных сетей уже приняли участие около 100 пациентов из всех отделений барнаульского стационара Алтайской краевой психиатрической больницы им. Ю.К. Эрдмана. За прошедший месяц в волонтерский центр «По ZOVу сердца» было передано шесть готовых маскировочных сетей, каждая размером примерно в 4 квадратных метра.

«Старшие сестры отделений приглашают пациентов принять участие в этой работе. Желающие помочь приходят по графику к нам в мастерские, примерно по 15 человек в день. Больше всего пациентов – из мужского общепсихиатрического отделения №6 и отделения психиатрической помощи при расстройствах психотического спектра», – рассказывает медицинская сестра лечебно-трудовых мастерских АККПБ им. Эрдмана Валентина Гребенщикова.

Сети для основы и ленточки для плетения, по ее словам, поступают в больницу из волонтерской организации. В больнице сети натягивают на специальные рамки, которые сделали тут же в столярном цехе. Затем с помощью трудинструкторов пациенты вплетают в сети «нарезку» – маскировочные ленточки.

«Мы плетем маскировку по разным схемам, показываем пациентам, как правильно завязать узелок, соблюдать узор плетения. К нам приводят всех, кто желает помочь, а здесь пациент уже сам оценивает, получается у него или нет. Многие из наших помощников быстро устают, поэтому делаем перерывы в работе и плетем не более получаса», – рассказывает трудинструктор Татьяна Баташова.

Она отметила, что в качестве терапии плетение сетей подходит особенно тем пациентам, кто любит мелкую кропотливую работу. А у кого нет усидчивости – тем тяжелее. В то же время все пациенты очень стараются и радуются, что могут чем-то помочь.

«Мы очень рады сотрудничеству с Алтайской краевой психиатрической больницей. Помощь для нас эта очень существенная: из заготовок, выполненных пациентами, мы собираем изделия и отправляем на фронт», – говорит руководитель волонтерской организации «По ZOVу сердца» Елена Бастрыгина.

Лечебно-трудовые производственные мастерские существуют при стационаре АККПБ им. Эрдмана в пос. Новосиликатный с самого дня его открытия в 1981 году. В советские времена пациенты здесь проходили трудовую терапию в швейном и столярном цехах, а также в специальной строительной бригаде.

Взято отсюда.

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