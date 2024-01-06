Падал чёрный снег: жители Заречья в Бийске боятся за свое здоровье

Местные жители предполагают его основной источник – котельные

По всему городу выпал белый пушистый снег, и только жители Заречья видят за окнами совсем другие осадки – черная копоть на белом снегу.

– Такой черный снег на конечной остановке в Заречье “Гавань”. Летит сажа с трубы Льнокомбината, – показывают фото местные в ВКонтакте “Инцидент Бийск”.

Рассуждать, насколько такая ситуация уникальна для частного сектора не приходится – так бывает всегда. Газифицирована пока только очень малая часть частных домов, кое-где голубого топлива и вовсе не предвидится, в виду невозможности оплатить подведение трубы к дому. Соответственно, тепло в домах получается либо от “малых” котельных, либо от собственных печек.

Не нравится сажа, сидите в холоде. От пары сотен домов, которые на угле топятся, сажи больше. Никто еще не придумал другого способа добычи энергии, кроме сжигания углеводородов, – говорят в комментариях.

Уже вроде судились чтобы они поставили фильтры, потому что дышать этим никому не хочется!

Все верно, котельная льнокомбината топится отходами собственного производства и сажа там была всегда.

Та же история с котельной лесхозтехникума. Коптят день и ночь. А мы удивляемся большому количеству онкобольных.

Бийчане, которые проживают буквально в 20 метрах от котельной, а там также находится и школа №9, детский сад №24, лесхозтехникум, говорят, что “невозможно открыть окно для проветривания”.

– Успеваем только хоронить соседей с раком легких. Сколько просим, никто никаких мер не принимает, – делает страшные предположения местная жительница.

Как предполагают жители Заречья, газ на котельную не проводят, потому что это невыгодно, она просто обанкротится.

– Потому как понадобится новый котел для сжигания газа, а это огромные деньги. Потребуется полный демонтаж старого оборудования. Так что здесь про газ забыть надо и надолго. А вот про фильтры – это отдельный разговор. В прокуратуре, – заключают они.

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Взято отсюда