Падала прошлогодняя крыша: в Бийске многоквартирный дом остался без кровли

Во время урагана, 19 ноября, жильцы дома по пер. Мартьянова наблюдали, как у них слетают части кровли

“У вас что, крышу сносит?” На такой вопрос жильцы дома по пер. Мартьянова, 43 ответили бы утвердительно. Еще 19 ноября, когда по городу прошел сильный ураган, у дома в очередной раз сорвало часть кровли. К счастью, тогда только волей случая никто не пострадал. Но сейчас жизнь у владельцев квартир верхних этажей сильно изменилась. Даже к празднику “дыры” – не подлатали, и 31 декабря жильцы спокойно могли любоваться салютами прямо из дома.

– Управляющая компания “Чистый город” предлагает собрать около 500 тысяч рублей с дома, причем 30% наличкой, но это невозможно! – рассказывает в соцсетях ВКонтакте “Инцидент Бийск” Ирина. – Зима теплая, то дождь, то снег тает. В нашей квартире отключено электричество в зале, так как с люстры льется вода, а когда ветер – весь подъезд слушает такую какофонию! Спать невозможно совершенно.

1 из 15 Крыша по пер. Мартьянова, 43 Фото: Фото предоставлены редакции "БР" Крыша по пер. Мартьянова, 43 Фото: Фото предоставлены редакции "БР" Крыша по пер. Мартьянова, 43 Фото: Фото предоставлены редакции "БР" Крыша по пер. Мартьянова, 43 Фото: Фото предоставлены редакции "БР" Крыша по пер. Мартьянова, 43 Фото: Фото предоставлены редакции "БР" Крыша по пер. Мартьянова, 43 Фото: Фото предоставлены редакции "БР" Крыша по пер. Мартьянова, 43 Фото: Фото предоставлены редакции "БР" Крыша по пер. Мартьянова, 43 Фото: Фото предоставлены редакции "БР" Крыша по пер. Мартьянова, 43 Фото: Фото предоставлены редакции "БР" Крыша по пер. Мартьянова, 43 Фото: Фото предоставлены редакции "БР" Крыша по пер. Мартьянова, 43 Фото: Фото предоставлены редакции "БР" Крыша по пер. Мартьянова, 43 Фото: Фото предоставлены редакции "БР" Крыша по пер. Мартьянова, 43 Фото: Фото предоставлены редакции "БР" Крыша по пер. Мартьянова, 43 Фото: Фото предоставлены редакции "БР" Фото: ВКонтакте "Инцидент Бийск" Бийчанка обещает – после праздников обязательно последует обращение в прокуратуру. Жильцы также намерены написать заявление на “Госуслуги” и “Решаем вместе”.

Отмечается, что на Мартьянова, 43 уже было сделано два капитальных ремонта крыши. Тем не менее, после этого было зафиксировано три случая, когда огромные листы покрытия летали над людьми и дорогой, которая проходит за домом.

– С нашей крышей нужно что-то делать, выходить на капитальный ремонт, – рассказывает в интервью “БР” Людмила Жаромкина, домком. – Это не дело, что ее в очередной раз просто “зашьют” и залатают, а капремонт у нас стоит на 2029 год. То, что нам предложили сделать целевой сбор, у нас население просто не соберет деньги! Наличными нужно около 160 тысяч рублей, а крыша стоит 540 тысяч рублей.

В управляющей компании отметили, что вначале необходимо сделать экспертизу крыши и тогда подать заявку на капитальный ремонт. Но после урагана крышу не просто сдуло – унесло. Пострадали абсолютно все жильцы верхних этажей, пролеты над квартирами оказались оголены.

– Нам нужна помощь! Мы о ней просим! А нам отвечают – решайте эти вопросы на местах, – с отчаянием говорит Людмила Викторовна. – Наша крыша с 2009 года “летает”, и за счет жителей ее сделать нереально.

Крыша по пер. Мартьянова, 43 Фото: Фото предоставлены редакции “БР”

Управляющие компании здесь менялись уже не раз: “РЭУ”, “Стройлидер”, “Доверие”, при последней – крышу отремонтировали в 2015 году, но такую “работу” жильцы не приняли, и перешли в УК “Чистый город”, которой были вполне довольны. Жильцы дома прошли много судов с УК “Доверие”, чтобы не оплачивать плохую работу по кровле. Такая “жестинка” для ремонта крыши вообще не используется, разве что на временный забор. А места, где трубы, должны быть соответствующим образом заделаны, слегка заделали цементом, который от атмосферных осадков вскоре разрушился.

Крыша по пер. Мартьянова, 43 Фото: Фото предоставлены редакции “БР”

Тем временем владельцам квартир приходили, как они говорят, “обалденные” счета:

– У меня за квартиру, например, 18 тысяч рублей тогда выставили, – рассказывает домком. – И мы три года платили им за счет текущего ремонта, около 6%, и ни водной строчке не было указано, какую сумму мы покрыли. Суд принял нашу сторону, и деньги выплачивать им мы были не обязаны.

Нынешняя управляющая компания подготовила бюллетени на целевой сбор. Однако, скорее всего, многие жильцы их просто не подпишут – сумма слишком большая. Но до 2029 года и крыша точно не протянет – ее нужно делать сейчас, иначе и ремонтировать будет нечего.

Крыша по пер. Мартьянова, 43 Фото: Фото предоставлены редакции “БР”

В фонде капитального строительства напрямую содействовать жильцам пострадавшего дома не стали – посоветовали обратиться в местный муниципалитет.

– Мы у УК в долгах, как в шелках, нам на нашу эту крышу постоянно что-то делают – то вышки вызывают, то листы железа купили, то там залатали, то там. Я только успеваю подписывать акты, – вздыхает Людмила Викторовна. – Они нас не бросают, но и им и нам нужна помощь.

На Мартьянова, 43, как и в большинстве многоквартирных домов, есть и должники, у которых скопились неоплаты свыше 50 тысяч рублей, а хозяин “домовой” пивнушки в общем деле вообще не заинтересован.

Самое главное сейчас для жильцов – скорейшая экспертиза крыши, которая будет способствовать переносу срока капремонта.

МНЕНИЯ ИЗ СОЦСЕТЕЙ:

Строители недобросовестные! Пожалели или поленились нижний ряд в каждую волну прокрутить, вот итог.

Нужно складываться, ищите деньги, в этой жизни надейтесь сами на себя!

А мне интересно, зачем тогда мы каждый месяц за капремонт платим, это в год такие деньги получают, что можно полгорода новыми крышами обеспечить!

В генеральную прокуратуру на бездействие местной власти!

Все эти крыши шатровые – ерунда полная, сляпана кривыми руками из веток и фольги.

Жители по ул. Трофимова 119 присоединились к беде “мартьяновцев”, заметив, что и в их доме есть аналогичная проблема.

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Взято отсюда