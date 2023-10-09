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08 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Советник главы ДНР Гагин заявил, что пропавшее на Украине западное оружие может оказаться не только у палестинских повстанцев. Пишет Царьград.

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что переданное Украине и пропавшее по пути оружие НАТО запросто может оказаться в руках палестинских повстанцев. И не только у них.

В Сети появилась никем не подтверждённая информация о том, что палестинские повстанцы используют оружие, которое предназначалось для Украины. И очень благодарят НАТО за то, что догадались отправлять винтовки и гранатомёты в эту насквозь коррумпированную страну.

По словам Гагина, Израиль был в числе тех стран, которые пересылали Киеву оружие. Это оружие продавалось украинцами на чёрном рынке.

“Вот по иронии судьбы сейчас в израильских солдат стреляют их же оружием и оружием, которое было передано в свое время Украине из НАТО”, – заявил Гагин “РИА Новости”.

Оружие для Украины, отметил советник, теперь может оказаться вообще где угодно, далеко не только в Палестине. Оно почти наверняка попало в многочисленные радикальные организации по всему миру, в том числе в Европе и США.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/31712

Автор: vizitka01

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