Памфилова: за рубежом организовали сеть для нарушения видеонаблюдения

По ее словам, сеть для этого организовали уехавшие за рубеж

Логотип выборов президента / Фото: amic.ru

За рубежом зафиксировали попытки “взорвать” систему видеонаблюдения в России во время президентских выборов. Как сообщает телеканал “360”, об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге.

По ее словам, сеть для этого организовали уехавшие за рубеж.

“Была кибервойна, информационная война. Но мы сработали как единый организм”, – констатировала она.Памфилова добавила, что оглашение итогов голосования ЦИК решил отложить до 21 марта – “на всякий случай”. При этом жалоб пока не поступало.

Напомним, что явка на президентские выборы, которые прошли с 15 по 17 марта, оказалась рекордной: 77,44%. В общей сложности свой выбор сделали 87 113 127 человек.

Горняк22



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