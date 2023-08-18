Памфилова заявила, что России не нужна демократия в западном понимании

Она отметила, что для нее демократия — способ формирования власти путем выборов. Однако на Западе она уже перестала быть таковой

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Демократия — это не идеология, а способ формирования власти, однако сейчас на Западе она превратилась во власть меньшинства, что России не нужно. Как сообщает ТАСС, об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Эту тему глава ЦИК подняла после публикации The New York Times высказывания пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о предстоящих выборах главы государства. Он якобы назвал их не столько демократией, сколько “дорогостоящей бюрократией”. Позднее пресс-секретарь отметил, что западное СМИ неверно интерпретировало его слова. Песков имел ввиду, что уровень консолидации вокруг президента России Владимира Путина беспрецендентный уровень консолидации и в теории выборы — лишние расходы. При этом глава государства сам настаивает на их проведении, поскольку это требование демократического строя.

Она отметила, что для нее демократия — способ формирования власти путем выборов. Однако на Западе она уже перестала быть таковой, подчеркнула Памфилова.

“Знаете расхожее выражение – настоящая демократия стоит дорого. Выборы, действительно, недешевое, но это не удовольствие. Если мы хотим формировать власть таким образом, чтобы действительно система управления была качественная, значит, мы действительно должны развивать выборные институты на всех уровнях, и мы будем это делать”, — заявила Памфилова.

При этом ЦИК она назвала одним из самых эффективных ведомств, которое решает “с минимальными затратами” и максимально эффективно новые задачи.

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