Память Героя России Алексея Пащенко увековечат в Шипуновском районе по инициативе единороссов

Боец с позывным «Алтай» погиб в ходе специальной военной операции

В центре села Шипуново появится бюст Героя России Алексея Пащенко , а в средней школе мемориальная доска с его именем. Такое решение приняла рабочая группа по увековечиванию памяти земляка, собранная по инициативе местного отделения «Единой России». В декабре партийцы начали принимать предложения жителей Шипуновского района по поводу того, как именно сохранить память о подвиге командира разведывательной группы Алексея Пащенко, который погиб в Харьковской области в январе 2023 года, прикрывая от вражеского огня отход своих бойцов.

В состав рабочей группы вошли представители местных властей, государственного фонда «Защитники Отечества», ветеранских организаций, Молодежного парламента Шипуновского района, краевого военно-исторического патриотического клуба «Боевая колесница», Шипуновской средней общеобразовательной школы им. А.В. Луначарского. В первом заседании рабочей группы принял участие отец Героя России Сергей Пащенко .

О собранных предложениях по увековечиванию памяти бойца рассказал исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Белов .

«Наша инициатива получила широкую поддержку людей. Больше 15 тысяч человек узнали об этом из публикаций на страницах партии в социальных сетях. Распространять информацию о сборе предложений нам помогала районная газета «Степная новь». Только в партийную приемную поступило больше 100 звонков от жителей Шипуновского района, Барнаула, Новосибирска и Санкт-Петербурга, знавших Алексея Пащенко. Они предлагали открыть на входе в школу мемориальную доску, назвать в его честь одну из улиц, установить бюст на Аллее Героев или плиту на территории мемориального комплекса «Журавли» в Шипуново», – сообщил Сергей Белов.

Рассмотрев все варианты, рабочая группа решила установить в районном центре бюст Алексея Пащенко и повесить мемориальную доску в Шипуновской средней общеобразовательной школе им. А.В. Луначарского, которую закончил боец. Сергей Пащенко поддержал это решение. В финансировании работ вместе с «Единой Россией» примут участие районные власти и местные жители.

Кроме того, глава Шипуновского района и секретарь местного отделения «Единой России» Татьяна Дорохова предложила присвоить имя Алексея Пащенко военно-патриотическому клубу его родной школы.

Инициативу шипуновских единороссов поддержал координатор партийного проекта «Историческая память» в Алтайском крае, Герой России, президент Российской Ассоциации Героев Владимир Шаманов .

«Наша задача сделать все возможное, чтобы имя Алексея Пащенко заняло достойное место в ряду героических защитников Родины, сохранить память о самоотверженном поступке земляка, который как настоящий командир пожертвовал жизнью ради своих бойцов. Он добровольно отправился защищать русских людей в Донбассе, потому что его совесть не позволила поступить иначе. На примере таких мужественных, сильных людей, настоящих патриотов мы должны воспитывать детей», – считает Владимир Шаманов.

Справка

Алексей Пащенко родился в селе Бобровка Шипуновского района в 1985 году, был выпускником Шипуновской средней общеобразовательной школы имени А.В. Луначарского. Срочную службу проходил в рядах десантно-штурмового батальона морской пехоты Северного флота в заполярном поселке Спутник. В 2005 году перешел на военную службу по контракту. Поступил в Новосибирское высшее военное командное училище, проходил обучение на кафедре военной разведки. После окончания училища был направлен в Ленинградскую область, был командиром разведывательной роты разведывательного батальона. Через несколько лет уволился в запас.

Узнав о гибели нескольких однокурсников в ходе СВО, Алексей Пащенко решил вернуться в армию. В июне 2022 года он заключил контракт с войсковой частью 02511 в Ленинградской области. Его назначили на должность заместителя командира роты – инструктора воздушно-десантной подготовки роты глубинной разведки разведывательного батальона. В конце июля он прибыл на линию боевого соприкосновения. В течение года принимал участие в боевых действиях против ВСУ.

8 января 2023 года разведывательная группа под командованием Алексея Пащенко выполняла боевое задание в тылу противника в окрестностях поселка Двуречное Купянского района Харьковской области. В ходе проведения разведки российские военнослужащие были обнаружены противником, который воспользовался внезапностью и численным преимуществом. В завязавшейся схватке разведчики под руководством Алексея Пащенко уничтожили украинский танк, расчет ПТУР, пулеметы и значительное количество живой силы. Получив ранение, командир приказал своему заместителю вывести группу из-под огня, сам же остался на позиции и до последнего прикрывал собой отход солдат.

Указом Президента Российской Федерации от 13 июля 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшему лейтенанту Пащенко Алексею Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Он был похоронен 3 февраля 2023 года в селе Бобровка Шипуновского района.

Взято отсюда.

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