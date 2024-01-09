Важно вовремя начать лечение и не заразить других детей

В стране продолжается сезон простуды, подтверждаются случаи гриппа. Педиатр из Екатеринбурга Полина Пикулева рассказала нашим коллегам из E1.RU, в каких случаях малышам лучше остаться дома и не ходить в садик, чтобы не ухудшить состояние и не заразить остальных.

— Первый и главный признак, что не надо идти в садик, — это любые состояния, ухудшающие самочувствие ребенка, — сказала врач. — Пусть это даже легкий насморк, но, если ребенок недомогает, вялый, капризный, у него снижен аппетит, он плохо спал, рекомендую оставить его дома под наблюдением, возможно, симптомы будут нарастать.

Не стоит идти в садик с кашлем. По словам педиатра, часто родители списывают длительный кашель на «остаточный», а ведь это может быть туберкулез, коклюш, атипичная пневмония (это всё не сказки и не редкость).

— Кашель вообще очень коварный товарищ, — предупредила доктор. — Признаки остаточного кашля: есть положительная динамика (с каждым днем он становится реже), кашель в целом не влияет на самочувствие ребенка, и ему предшествовала болезнь, максимум 3–4 недели назад.

Еще один повод не вести в садик — любая вновь появившаяся сыпь. Даже если кажется, что это аллергия, дерматит, лучше перестраховаться и показать ребенка врачу. Сыпь может оказаться симптомом заразной инфекции — ветряной оспы, краснухи, кори, или заразного кожного заболевания — чесотки, микроспории, пиодермии. Тревожный симптом, если сыпь сопровождается температурой, в таком случае вызывайте врача на дом.

— Если вы заметили червей в стуле, собирайте кал и несите в лабораторию на анализ, — сказала Полина Пикулева. — Для назначения лечения важно определить, какой именно это паразит. В садик ребенка не ведите. Также может быть зуд в перианальной области вечером и ночью, это повод сдать соскоб на энтеробиоз.

При рвоте и жидком стуле тоже ни в коем случае нельзя вести ребенка в садик. Даже если проявление однократное, в этот день лучше оставить малыша дома и понаблюдать — высока вероятность кишечных инфекций. Если вы заметили покраснение или выделения из глаз ребенка — это повод показать его педиатру, а лучше офтальмологу.

— Если ребенок ходит в садик, рекомендую каждый день осматривать кожу на предмет высыпаний и волосистую часть головы на педикулез, — отметила педиатр. — Вопрос, который волнует многих родителей: можно ли вести ребенка в сад с остаточными явлениями после ОРВИ. Можно, если вы получили справку-допуск в садик у педиатра и уверены, что симптомы «остаточные». В большинстве случаев при ОРВИ человек наиболее заразен для окружающих в дни перед началом клинических проявлений и первые 2–3 дня активной клиники, но есть исключения, поэтому необходимо врачебное наблюдение.

А еще педиатры объяснили, почему щеки ребенка пылают и как избежать обморожения. Вместе с врачом мы сделали подборку хороших колд-кремов, читайте и берегите свою кожу.

Чем опасен коклюш, откуда он берется и как от него защититься — читайте в подробном объяснении педиатра. Ранее мы публиковали инструкцию, как врачи лечат детей с ОРВИ в этом сезоне. Сохраните на всякий случай, но лучше не болейте!

Взято Источник

09.01.2024