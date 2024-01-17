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Памятник Алеше в Болгарии: какая судьба ждет известный монумент

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В Болгарии предпринимается очередная попытка снести известный монумент. Этот вопрос на рассмотрение парламентом города предложили внести два депутата

Дальнейшую судьбу памятника Алеше, прообразом для которого стал алтайский фронтовик Алексей Скурлатов, определит народный референдум в Пловдиве.

В ближайшее время мэрия города посчитает, во сколько обойдется проведение референдума и демонтаж монумента. Вопрос о судьбе “Алеши” из повестки парламентской сессии депутаты Болгарии исключили, но окончательную точку в нем не поставили.

Вот уже неделю, как на родине известного алтайского фронтовика, в селе Налобиха, за новостями из Болгарии следят куда пристальнее, чем за остальными. Сообщение о том, что власти европейской республики намерены демонтировать знаменитый памятник Алеше, снос которого в прежние годы запретил суд Болгарии, вызвало у людей негодование.

Мягко говоря, неприятные чувства испытала и дочь алтайского фронтовика Алексея Скурлатова. Журналисты в доме Нелли Куйруковой сейчас частые гости. Никому не отказывает, в надежде на то, что с помощью СМИ удастся и в четвертый раз отстоять гранитного Алешу – памятник советскому воину-освободителю.

“Почему перестали уважать, вдруг решили снести этот памятник. Болгары собирали деньги на памятник, болгары его строили, помогали русские. Все это сделано руками болгар. И вдруг вот так”, – возмутилась дочь легендарного фронтовика Алексея Скурлатова.

Она много рассказывала о том, с какой любовью народ Болгарии относился к нашим фронтовикам. Алтайского Алешу в Пловдиве встречали очень тепло: рядовые жители к ногам бросали розы, власти города – награждали. И самый дорогой и бесценный подарок – это медаль почетного гражданина города Пловдива, с которой Алексей Иванович и ушел в мир иной.

Вопрос о сносе памятника прозвучал во многих СМИ, и его в итоге исключили из повестки парламентской сессии, назначенной на 17 января. Когда пройдет народный референдум, пока не известно, но представитель фонда устойчивого развития Болгарии уверен, что простой народ республики не допустит вандализма.

Тем не менее, судьба памятника пока не определена окончательно. В России его сегодня защищают уже на государственном уровне. Один из депутатов, при развитии худшего сценария, предложил перевезти скульптуру в нашу страну.

В Алтайском крае такую идею рассматривало музейное сообщество. Но вот многие общественники задаются вопросом: как перевезти, пусть и разобранный на части, 11-метровый памятник с шестиметровым постаментом.

17 января стало известно, что в Пловдиве люди вышли к зданию мэрии на протестную акцию в защиту памятника. К слову, дочь Алексей Скурлатова уверена, что братский народ и на этот раз не даст обидеть Алешу.

Взято отсюда

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