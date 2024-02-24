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Панда Катюша из Московского зоопарка отметила полгода, впервые попробовав морковку

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Панда Катюша из Московского зоопарка отметила полгода, впервые попробовав морковку

24 февраля панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось полгода. Это первый в истории России детеныш большой панды, который родился в нашей стране.

«Катюше исполнилось 6 месяцев. Она получила свою первую морковку, и похоже поняла, что не только мамино молоко вкусное», — написала в своем Telegram-канале директор учреждения Светлана Акулова.

6 месяцев назад в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Россияне выбрали ей имя в ходе опроса и назвали малышку Катюшей.

Панду воспитывает мама Диндин. У Катюши уже выросли зубы, она активно ходит и изучает окружающий мир.

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Взято отсюда.

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