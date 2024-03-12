Панические атаки, тревога и припадки. Как алтайские призывники пытаются «откосить» от армии

Алтайские врачи-психиатры рассказали о военной экспертизе для призывников

В больнице им. Эрдмана за «сомнительными» призывниками наблюдают до трех недель. Фото: Наталья Мель

Каждую год с 1 апреля по 31 мая и с 1 октября по 28 декабря отделение судебно-психиатрической экспертизы №3 Алтайской краевой психиатрической больницы им. Ю.К. Эрдмана заполнено под завязку – сюда направляют призывников, которые прошли консультацию психиатра в военкомате и вызвали какие-либо сомнения. В интервью «Комсомолке» (подготовленного с помощью Юлии Явинской, пресс-секретаря психиатрической больницы им. Эрдмана) врачи-психиатры рассказали, что из себя представляет военная экспертиза, с какими жалобами призывников приходится сталкиваться и как молодые люди пытаются симулировать.

Кого отправляют под наблюдение

– Первые тесты призывники проходят в военкомате,- рассказывает Александр Хоршев, заведующий отделением судебно-психиатрической экспертизы №3 для лиц, не содержащихся под стражей. – И если во время обследования возникает сомнения, их сразу направляют к нам. Причины могут быть разные: не прошел тестирование или есть жалобы на психическое здоровье, или обнаружили, что человек когда-то лечился у психиатра, или были приводы в полицию… По своему опыту могу сказать, что если на призыв, например, идет тысяча человек, то около трети из них могут оказаться у нас.

Как проходит освидетельствование

Психиатрическое освидетельствование, по словам специалистов, занимает в среднем три недели.

– Но у каждого подэкспертного проходит индивидуально: кому-то можно диагноз за пять дней поставить, а кто-то требует более пристального внимания, – заметил Александр Хоршев.

Специальной аппаратуры, позволяющей определить, есть ли у человека какие-то патологии психического спектра, по словам врачей, не существует. Главные методы военно-психиатрической экспертизы – беседы с подэкспертными и наблюдение за их поведением.

Что из себя представляет отделение

– На первый взгляд, может показаться, что парни в отделении № 3 просто отдыхают, как в санатории, – рассказывает Александр Викторович. – По утрам – зарядка, трехразовое питание, в течение дня – беседы с психиатром и психологом. Есть своя библиотека, можно поиграть в настольный теннис, шахматы, нарды, шашки… Но учреждение закрыто и телефонные разговоры разрешены по особому расписанию.

«Модные панические атаки»

По словам заведующего отделением, примерно половина от поступающих в каждый призыв ребят приходят с надуманными жалобами, буквально выписанными из интернета.

– Многие при этом аггравируют – то есть преувеличивают масштаб своего заболевания, – рассказывает Александр Викторович.– Сейчас у призывников самое модное заболевание – паническая атака. У каждого второго – тревога, причем, тревогу эту свою они описать не могут. Я им говорю, что каждого из нас что-то тревожит, и это нормально. Не верят. Один говорит: «У меня припадки три раза в неделю». Смотрим за ним две недели – нет ни одного… Были случаи, когда обследованные призывники, признанные здоровыми, пытались обжаловать решение через суд, считая себя психически больными. Были и такие, кто получив повестку, наносил себе повреждения.

«Такие разные мальчики»

– Мальчики у нас бывают разные, – рассказывает психолог-эксперт Татьяна Умрилова. – Какой-то общий портрет составить сложно, но можно выделить несколько наиболее часто встречающихся типов. Первый – это парни без особых интересов в жизни. Такие, окончив училище, или даже не доучившись, как правило, имеют низкоквалифицированную работу, перебиваются случайными заработками или живут на иждивении у родителей. Они ни к чему не стремятся, целей в жизни не имеют, семью создавать не хотят. Второй тип – обычные деревенские парни-трудяги, которые чаще всего хотят в армию, так как видят в этом для себя перспективы. Многие отмечают, что это их шанс «вырваться из деревни». Но на этапе военкомата их заворачивают из-за плохой успеваемости, отсутствия школьного аттестата или, например, приводов в полицию. Третьи – это так называемые «невротические» мальчики, как раз они склонны преувеличивать свои проблемы, так как не желают служить. Жалуются они преимущественно на «модные» панические атаки, депрессию, тревожность, боязнь общества и т.д. В целом они очень демонстративны и инфантильны.

Со всеми подэкспертными Татьяна Олеговна проводит психологическое обследование. Она проверяет память, внимание и мышление, изучает личностные особенности, оценивает эмоциональное состояние, выраженность тревоги и депрессивных симптомов.

Кого нельзя отправлять в армию

– Наша основная задача – принять решение по вопросу годности к службе в армии, – отмечает врач-психиатр Константин Новодворский. – Нельзя отправить в армию паренька, который не справится там с нагрузкой, уйдет в декомпенсацию (стадию, когда проявление болезни имеет максимально негативную картину) и совершит какой-то непоправимый поступок …

В случае выявления психических нарушений, при выписке из отделения человек получает настоятельные рекомендации продолжить лечение.

– Я с некоторых даже расписку беру, что, выйдя отсюда, он начнет наблюдаться у специалиста, – говорит завотделением Александр Хоршев.

А тем временем весенний призыв не за горами, он начнется 1 апреля, в отделении №3 ожидают очередной наплыв направленных из военкомата призывников.

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Взято отсюда

12.03.2024