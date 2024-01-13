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Паника и давка. Сотрудники сгоревшего склада Wildberries рассказали о пожаре

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Паника и давка. Сотрудники сгоревшего склада Wildberries рассказали о пожаре

Склад Wildberries во время пожара Фото: МЧС России

Сотрудники говорят, что ворота на выход были закрыты, началась дикая паника и давка. По данным МЧС России, пострадавших при пожаре нет

Работники склада Wildberries, на котором 13 января произошел серьезный пожар, рассказывают, что творилось во время ЧП и эвакуации.

Как в беседе с “КП-Петербург” отметил один из рабочих, перед началом пожара раздался сильный взрыв, как будто разорвался газовый баллон. Люди ринулись к выходу, в здании началась паника.

“Люди забирались на шкафчики и падали с них на других. Такая паника. На выходе произошла давка. И там мародерство было, начали красть чужие вещи. Надо мне в суд, наверное, подать на них. За такие условия работы”, – рассказал изданию один из сотрудников.

Также в СМИ сообщают об охранниках, которые не выпускали толпу без досмотра. Когда ситуация ухудшилась, люди просто стали протискиваться к выходу мимо охраны.

Взято отсюда

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