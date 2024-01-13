Паника и давка. Сотрудники сгоревшего склада Wildberries рассказали о пожаре

Фото: МЧС России

Сотрудники говорят, что ворота на выход были закрыты, началась дикая паника и давка. По данным МЧС России, пострадавших при пожаре нет

Работники склада Wildberries, на котором 13 января произошел серьезный пожар, рассказывают, что творилось во время ЧП и эвакуации.

Как в беседе с ” КП-Петербург ” отметил один из рабочих, перед началом пожара раздался сильный взрыв, как будто разорвался газовый баллон. Люди ринулись к выходу, в здании началась паника.

“Люди забирались на шкафчики и падали с них на других. Такая паника. На выходе произошла давка. И там мародерство было, начали красть чужие вещи. Надо мне в суд, наверное, подать на них. За такие условия работы“, – рассказал изданию один из сотрудников.

Также в СМИ сообщают об охранниках, которые не выпускали толпу без досмотра. Когда ситуация ухудшилась, люди просто стали протискиваться к выходу мимо охраны.

13 января, 18:13 Ущерб от пожара на складе Wildberries может превысить 10 млрд рублей

Возгорание локализовано на 70 тыс. кв. м. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки

Другой сотрудник склада рассказал ” Газете.Ru “, что очаг возгорания располагался в складском мезонине (внутри стеллажа, состоящего из нескольких ярусов). Он отметил, что во время пожара ворота, через которые могли выйти сотрудники, были закрыты. По его словам, он и еще несколько сотрудников смогли организовать людей.

“Мы всех успокаивали, чтобы не было давки. Мы организовали вход-выход через дверь, чтобы могли люди и заходить, и выходить в две шеренги: одна на вход, другая на выход. Внутри поторапливали и всех тех, кто пытался переодеться: выгоняли, чтобы и дымом не надышались, и места не занимали. Было страшно, но повторения “Зимней Вишни” не хотелось”, — сказал он.

По данным МЧС России, пострадавших в происшествии нет. Однако жительница Санкт-Петербурга не может найти сына, который работал на складе, пишет Рен-ТВ. После пожара она не может ему дозвониться, хотя мобильный телефон находится в зоне доступа.

Пожар локализовали на 70 тысячах кв. м. Пожарным удалось не допустить распространение огня и отстоять часть складского комплекса, электроподстанцию и парковку грузовиков.

Ущерб, предварительно, может составить 10-11 млрд рублей .

Взято отсюда.

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