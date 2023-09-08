Панина* задержали в Эстонии, потому что он нагадил перед массажным салоном
Актер справил нужду, вытерся травой и ушел по своим делам
Фото: medikforum.ru
Стала известна причина задержания российского актера Алексея Панина* в Эстонии. Об этом сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, Панин вышел из массажного салона, нагадил рядом с ним, подтерся травой и ушел. Люди, которые увидели это, вызвали полицию и написали заявление.
Позднее Панин пытался вломиться в квартиры местных жителей.
Прокуратура намеревается арестовать Алексея Панина, если его депортируют из Эстонии.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом