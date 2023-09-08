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Панина* задержали в Эстонии, потому что он нагадил перед массажным салоном

ГОРНЯК2201 mins

Актер справил нужду, вытерся травой и ушел по своим делам

Фото: medikforum.ru

Стала известна причина задержания российского актера Алексея Панина* в Эстонии. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, Панин вышел из массажного салона, нагадил рядом с ним, подтерся травой и ушел. Люди, которые увидели это, вызвали полицию и написали заявление.

Позднее Панин пытался вломиться в квартиры местных жителей.

Прокуратура намеревается арестовать Алексея Панина, если его депортируют из Эстонии.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом

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