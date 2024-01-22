Папа Римский Франциск: секс – дар Божий, а порнография ведет к зависимости

Понтифик заявил во время проповеди, что удовольствие от секса в паре подрывается порнографией

Секс является “даром Божиим”, в то время как просмотр порнографии “подрывает” удовольствие от него, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA, которое процитировало слова понтифика, сказанные им во время проповеди в ходе всеобщей аудиенции.

“Удовольствие от секса, которое является даром Бога, подрывается порнографией”, – выразил свое мнение Папа Римский Франциск.

Франциск заявил, что сексуальное удовлетворение вне отношений может “привести к различным зависимостям”.

Известно, что понтифик сталкивается с серьезным противостоянием консерваторов в Римско-католической церкви. Так например, распространенное дикастерией по доктрине веры (ведомство в Ватикане) предписание, допускающее благословение однополых пар, в мире восприняли неоднозначно. Некоторые католические церкви, в том числе всей Африки, сообщили, что отказываются ему следовать.

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