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Папа Римский Франциск полагает, что Киев должен иметь смелость поднять белый флаг. Понтифик также отметил, что переговорам могли бы помочь международные посредники

Украина должна иметь “мужество поднять белый флаг” и приступить к переговорам с Россией, заявил Папа римский Франциск, пишет “Коммерсант”.

Папа римский высказал свое мнение в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI.

“На мой взгляд, самый сильный — это тот, кто видит ситуацию, думает о своем народе, имеет мужество поднять белый флаг и вести переговоры <…> Слово “переговоры” — мужественное слово. Когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут не очень хорошо, нужно иметь мужество для переговоров”, — сказал понтифик.

Пресс-секрерь Ватикана Маттео Бруни отметил, что Франциск использовал выражение “белый флаг”, так как его проговорили в вопросе. Он использовал выражение для обозначения “прекращения военных действий и перемирия, достигнутого смелостью переговоров”, уточнил Бруни.

Папа римский Франциск неоднократно призывал к переговорам России и Украины и готовил план по урегулированию.

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Взято отсюда