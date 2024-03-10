реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Папа римский заявил, что Киев должен иметь мужество поднять белый флаг

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Папа римский заявил, что Киев должен иметь мужество поднять белый флаг

Ватикан Фото: unsplash.com

Папа Римский Франциск полагает, что Киев должен иметь смелость поднять белый флаг. Понтифик также отметил, что переговорам могли бы помочь международные посредники

Украина должна иметь “мужество поднять белый флаг” и приступить к переговорам с Россией, заявил Папа римский Франциск, пишет “Коммерсант”.

Папа римский высказал свое мнение в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI.

“На мой взгляд, самый сильный — это тот, кто видит ситуацию, думает о своем народе, имеет мужество поднять белый флаг и вести переговоры <…> Слово “переговоры” — мужественное слово. Когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут не очень хорошо, нужно иметь мужество для переговоров”, — сказал понтифик.

Пресс-секрерь Ватикана Маттео Бруни отметил, что Франциск использовал выражение “белый флаг”, так как его проговорили в вопросе. Он использовал выражение для обозначения “прекращения военных действий и перемирия, достигнутого смелостью переговоров”, уточнил Бруни.

Папа римский Франциск неоднократно призывал к переговорам России и Украины и готовил план по урегулированию.

В Минобороны раскрыли возможный сценарий нападения на Россию.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Ленинградской области загорелся ангар

Пожар в Ленинградской области Ангар горит в Ленинградской области, предварительно,…

При пожаре в Ленинградской области пострадали два человека

Дым от пожара на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге. 10 марта…

В Дагестане пьяный полицейский устроил смертельное ДТП

ДТП в Сергокалинском районе Республики Дагестан. 10 марта 2024 Сотрудник…

ВСУ сбросили новый взрывоопасный объект с БПЛА на Донецк

Осколки снарядов. Архивное фото Украинские войска в 14.40 (совпадает с…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp