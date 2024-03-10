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Папа Римский призвал Украину поднять белый флаг

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10 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Папа Франциск заявил, что в украинском конфликте побеждающая сторона должна проявить мужество, пережить поражение и приступить к переговорам. Он выразил это мнение в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI. Пишет Капитал страны.

“Я считаю, что истинная сила проявляется в способности оценивать ситуацию, думать о благе людей и иметь смелость поднять флаг мира и приступить к переговорам”, – сказал Папа Римский, отвечая на вопрос о своем отношении к возможной капитуляции Украины.

Понтифик считает, что единственным выходом из кризиса являются переговоры. Он призывает задуматься, сколько еще жизней будет унесено продолжением конфликта. Франциск также призывает начать поиск страны-посредника, которая поможет в урегулировании ситуации, сообщает “Москва 24”.

“Не стоит стесняться приступить к переговорам, пока ситуация не обострилась”, – добавил Папа Римский.

Как отмечает агентство Reuters, предположительно, это первый раз, когда Папа Римский употребляет выражения “повержены” и “флаг мира”, говоря о конфликте в Украине, хотя ранее он неоднократно призывал к мирному урегулированию.

Ранее посол РФ в Ватикане заявил о готовности Папы Римского выступить посредником по Украине. Посол отметил, что Франциск с самого начала конфликта занял нейтральную и сбалансированную позицию, так как не поддерживает военные действия.

Фото: Из открытых источников 

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

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