Пара из Барнаула напала на новосибирца, который приехал покупать у них автомобиль

В Барнауле завершено расследование в отношении 19-летнего парня и 29-летней девушки. Пара обвиняется в преступлениях сразу по нескольким статьям в отношении жителя Новосибирска.

В сентябре 2023 года обвиняемая решила продать свой автомобиль через интернет-сайт. Горожанка договорилась со знакомым, который должен был ей денег, что вместе они нападут на потенциального покупателя машины.

На объявление откликнулся житель соседнего мегаполиса. Девушка договорилась о встрече якобы для совершения купли-продажи, хотя в момент разговора ее автомобиль уже был продан. Вечером 28 сентября обвиняемая встретила новосибирца и позвала его продемонстрировать автомобиль в безлюдную подворотню.

Здесь жертву уже ждал сообщник, который набросился на мужчину и несколько раз ударил его молотком по голове. После того, как пострадавший перестал оказывать сопротивление, злоумышленник забрал у него 100 тысяч рублей, приготовленные для покупки авто, мобильный телефон и сумку с документами, после чего скрылся.

Случайные прохожие увидели мужчину, который лежал весь в крови, и вызвали скорую, однако спустя несколько часов житель Новосибирска погиб от полученных травм в больнице.

Преступление удалось раскрыть по горячим следам в кратчайшие сроки. На участке местности неподалеку следовали нашли орудие преступление, а в квартире обвиняемой – похищенные деньги.

Уголовное дело направлено в суд. Теперь пара ответит за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, и разбой.

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Взято отсюда.

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