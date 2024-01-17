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Парень из Бийска спонсировал покупку Украиной беспилотников

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Парень из Бийска спонсировал покупку Украиной беспилотников

ФСБ Фото: pexels.com

Для того чтобы помочь террористической организации, житель Бийска приобрел виртуальную валюту и перевел ее на криптокошелек

Силовики задержали 20-летнего бийчанина, который обвиняется в оказании финансовой поддержки террористической организации, действующей против безопасности России, сообщили 17 января в региональном управлении ФСБ.

Как пояснили в ведомстве, парень состоял в интернет-сообществе запрещенного в России украинского военизированного объединения. Молодой человек принял решение оказать финансовую помощь на приобретение организацией беспилотных летательных аппаратов и военного оборудования для ведения боевых действий против РФ.

“Для этих целей он со своей банковской карты приобрел виртуальную валюту и перевел ее на криптокошелек, используемый представителями террористического объединения”, – уточнили в ФСБ.

В отношении бийчанина завели уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование
терроризма). Ему уже предъявили обвинение. Свою вину в содеянном житель региона признал.

Обвиняемого взяли под стражу. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления.

Ранее в Алтайском крае задержали 32-летнего жителя Новоалтайска, который действовал в интересах украинского военизированного объединения, признанного в России террористическим и запрещенным.

Взято отсюда

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