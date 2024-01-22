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Парфюм с запахом Алтая начали продавать в магазинах: чем он пахнет

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Парфюм с запахом Алтая начали продавать в магазинах: чем он пахнет

Духи. Парфюм Фото: pexels.com

После начала спецоперации многие иностранные бренды ушли с российского рынка, поэтому их места, в том числе в области парфюмерии, стали занимать отечественные компании

Жители Бийска заметили в магазинах парфюмерную воду с запахом Алтая, сообщает “Бийский рабочий”.

Собственную линейку парфюма с ароматами российских городов и регионов запустила одна из сетей магазинов косметики и парфюмерии. В коллекцию вошли и духи, посвященные алтайскому региону.

В аннотации к аромату указали, что его верхние ноты составляют запахи моря, специй, грейпфрута и агрестика. Ноты сердца – это кедр, ананас, ирис и ревень, а базовые ноты – ладан, пачули, ветивер и сандал.

Между тем аромат стал пользоваться популярностью среди покупателей. По их словам, вода действительно пахнет Алтаем, а также подходит и женщинам и мужчинам.

Выделяет парфюм и доступная цена. Флакон в 100 мл можно приобрести примерно за 2 тысячи рублей.

Ранее “Толк” рассказывал, как жительница Белокурихи создает косметику из алтайских трав. По ее словам, натуральная косметика может подойти практически всем, однако важно внимательно изучать состав каждого продукта.

Взято отсюда

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