Парк "Центральный" в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

После выпадения осадков пришлось восстанавливать лед на катке и закрывать площадку для посетителей. Теперь парк работает, причем ежедневно с 10.00 до 21.00

10 января в Барнауле возобновил работу парк “Центральный”, сообщили в администрации города.

9 января парк закрывали, чтобы восстановить ледовое покрытие катка после выпадения осадков. Теперь и парк, и каток с прокатом работают в своем обычном режиме: ежедневно с 10.00 до 21.00.

Напомним, в этом году в Барнауле открыто более 20 катков.

Взято отсюда