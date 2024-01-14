Парк Николая Рериха откроется на Алтае весной 2024 года

Открыть парк планируют 28 апреля

Парк Николая Рериха откроется на территории ОЭЗ “Бирюзовая Катунь” весной 2024 года, сообщают “Вести Алтай”. Кроме того, информацией о художнике и мыслителе дополнят туристические маршруты.

Открытие парка планируют провести 28 апреля в рамках «Цветения маральника». К мероприятию уже подготовлена пешеходная зона, а информационные баннеры заменят на современные с QR-кодами и качественными фотографиями. К открытию также планируют сделать инфотеатр.

Ранее в Бийске в ледовом городке на Петровском бульваре появился ледовый портрет Николая Рериха. Композиция не понравилась многим бийчан, они назвали ее “надгробием” и “гробовой доской”.

яндекс погода , погода дней точный прогноз ,

Взято отсюда