Парламент Киргизии одобрил создание совместной с Россией системы ПВО
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11 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Депутаты киргизского парламента одобрили создание объединенной системы противовоздушной обороны с РФ. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе высшего законодательного органа страны.
“Этот проект закона парламентарии одобрили сразу в трех чтения”, – отметил источник из пресс-службы.
10 октября армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что не сможет поехать на саммит СНГ в Бишкеке (Кыргызстан).
В августе киргизская сторона обвинила Казахстан в создании проблем для переправки товаров в ЕАЭС.
ФОТО: FREEPIK.COM
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