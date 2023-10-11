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Парламент Киргизии одобрил создание совместной с Россией системы ПВО

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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11 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Депутаты киргизского парламента одобрили создание объединенной системы противовоздушной обороны с РФ. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе высшего законодательного органа страны.

“Этот проект закона парламентарии одобрили сразу в трех чтения”, – отметил источник из пресс-службы.

10 октября армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что не сможет поехать на саммит СНГ в Бишкеке (Кыргызстан).

В августе киргизская сторона обвинила Казахстан в создании проблем для переправки товаров в ЕАЭС.

ФОТО: FREEPIK.COM

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