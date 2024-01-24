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Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

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Для присоединения к альянсу Стокгольму осталось получить добро только от Венгрии

Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

Флаг Швеции / Источник: unsplash.com

23 января парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Для прихода к такому решению турецкие парламентарии потратили на обсуждения несколько месяцев.

Как напоминает “РГ”, Швеция подала заявку на присоединение к НАТО в мае 2022 года вместе с Финляндией. Последняя стала 31-м членом альянса уже в апреле 2023-го, а вот вступлению Швеции помешали власти Турции, которые потребовали отказаться от поддержки Рабочей партии Курдистана, которую в Анкаре считают террористической. Прогресс наметился только в конце прошлого года, когда Турция завершила переговоры с США о покупке новых истребителей F-16 и модернизации уже имеющихся: власти республики заявляли, что эти поставки взаимосвязаны со сделкой по приему Швеции в НАТО.

Тем самым на пути Стокгольма в альянс теперь осталась только Венгрия. Этот вопрос могут рассмотреть уже в ходе весенней сессии парламента.

город Горняк

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