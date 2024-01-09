Парламент Южной Кореи запретил разводить и забивать собак ради мяса

В стране будет действовать трехлетний переходный период — в это время наказание не будут применять

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Парламент Южной Кореи принял закон о запрете употребления собачьего мяса в пищу и разведения собак на убой. Об этом сообщает газета The Chosun Ilbo.

Согласно документу, за убой собаки для мяса теперь может грозить до трёх лет тюрьмы или штраф в сумме до 30 млн вон (свыше 200 тысяч рублей). За разведение и распространение мяса предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы или штраф 20 млн вон (около 140 тысяч рублей). При этом наказания за употребление собаки в пищу нет.

Решение предусматривает трехлетний переходный период – в течение этого времени наказание не будут применять. Владельцам ферм и заведений, где предлагают мясо собак, следует сообщить о своем бизнесе местным властям. Они должны будут оказать “помощь” при закрытии организации и переподготовке работников.

Отметим, что законопроект вызвал ожесточенные споры между традиционалистами и защитниками животных. Собачье мясо никогда не было ключевой частью рациона корейцев, однако культура его потребление существовала по меньшей мере несколько веков.

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