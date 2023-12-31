Amic.ru рассказывают, что покажут на российском ТВ в новогоднюю ночь

Кадр из фильма-пародии “Иван Васильевич меняет все” / Фото: ТНТ

Новогодняя ночь – время, когда многие россияне предпочитают оставаться у экранов телевизоров, чтобы встретить праздник вместе с главными каналами и звездами страны. Кто-то включает телевизор “на фон”, а кто-то танцует под песни из праздничных шоу. Amic.ru рассказывает, какие передачи и шоу предложат россиянам каналы в новогодний вечер.

Первый канал

На Первом канале в течение дня традиционно покажут фильмы “Служебный роман”, “Кавказская пленника, или Новые приключения Шурика”, “Иван Васильевич меняет профессию”, “Ирония судьбы. Продолжение” и другие.

В 23:00 начнется “Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя”, которая будет длиться до и после обращения президента. “Первый” в этом году метит в молодежную аудиторию, поэтому артисты будут исполнять песни 2010-2020-х годов.

Например, прозвучат хиты 2010-20-х. “Экспонат” Сергея Шнурова, “Ягода малинка” Хабиба, “Юность” группы Dabro. Будут и песни Shaman, Zivert, IOWA, Егора Крида, Елки, Клавы Коки, Люси Чеботиной, Басты, Акима Апачева, МакSим, Cream Soda, “Руки Вверх!”, а также Григория Лепса, Ларисы Долиной, Пелагеи, Эмина, Валерии, Ани Лорак, Леонида Агутина, Полины Гагариной, Стаса Михайлова, Юрия Антонова и других. Всего для программы отобрали более 70 хитов.

“Россия 1”

Любители песен постарше смогут провести Новый год с “Россией 1”. В течение дня там также покажут советские фильмы “Операция “Ы” и другие приключения Шурика”, “Бриллиантовая рука”, “Джентльмены удачи”, “Ирония судьбы, или С легким паром” и другие.

В 20:30 на канале начнется программа “Песни от всей души. Специальный новогодний выпуск. Новый год семьи”. Это программа Андрея Малахова, где таланты-самородки исполнят народные песни.

После обращения президента в 12 часов стартует традиционный “Голубой огонек”. Там будут выступать Николай Басков, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Лев Лещенко, Алсу, Алексей Чумаков, Зара, Полина Гагарина, Игорь Крутой, Григорий Лепс, Shaman, Алексей Воробьев, “Дискотека Авария” и другие исполнители. Впрочем, формат останется таким же, как и в прошлые годы.

НТВ

В 20:24 на НТВ начнется новогодний выпуск шоу “Маска” под названием “Новогодняя Маска”. На сцену выйдут все участники четвертого сезона и восемь абсолютно новых масок, которые были созданы специально для новогоднего выпуска. Все они раскроют свои личности в процессе шоу. Также появится победитель третьего сезона Дракон. Зрители увидят дуэты Ворона и Скунса, Пуделя и Мандрила, Шаурмы и Дикобраза, Монстрика и Феникса, Горностая и других масок.

После обращения президента в 01:30 начнется “Квартирник у Маргулиса” с подзаголовком “Новоселье по-новогоднему”. На нем выступят Сергей Шнуров, Юля Паршута, The Hatters, Валерий Сюткин, Леонид Агутин, Uma2Rman, Тимур Родригез, Лариса Долина, группы “Чайф”, “Воскресение”, “КняZz” и другие.

СТС

На канале СТС все 31 декабря будут показывать шоу “Уральские пельмени”. Ближе к 1 января покажут новое новогоднее шоу “Уральских пельменей”.

ТНТ

По ТНТ в 20:30 покажут пародию на фильм “Иван Васильевич меняет профессию” под названием “Иван Васильевич меняет все”. Это уже вторая пародия канала после прошлогодней “Самоиронии судьбы”.

По сюжету Шурик пытается с помощью машины времени вернуть домой царя Ивана Грозного. Но VPN, на котором работает чудо-машина, ломается и перемещает Шурика и Грозного в разные времена и страны. В пародии сыграли звезды ТНТ и российской эстрады. Как и в “Самоиронии судьбы”, там будет много песен и шуток.

После фильма, в 23:00 (с перерывом на обращение президента), будут показывать новогодние выпуски “Камеди Клаб”.

Что будет на других каналах?

На других каналах тоже будут свои новогодние шоу. На Пятом канале будет программа “Звезды дорожного радио 2023. Новогодняя дискотека на Пятом”. На канале “Культура” покажут новогодний гала-концерт “Романтика романса”. На “Матч ТВ” с 22:00 и до полуночи будет идти “Новогодний эфир”. А на канале “ТВ-Центр” будут “Хорошие песни на Новый год”.

горняк



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