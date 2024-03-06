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Партию немаркированной газировки задержали на границе Алтайского края

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Партию немаркированной газировки задержали на границе Алтайского края

Немаркированная газировка Фото: Алтайская таможня

Сотрудники мобильной группы Алтайской таможни не допустили в торговый оборот на внутренний рынок России газированные напитки известных брендов

В Алтайском крае остановили ввоз в Россию немаркированной газированной воды, сообщила пресс-служба Алтайской таможни. Судя по фото, речь идет о Coca-Cola.

Грузовик с товаром таможенники остановили в пункте пропуска “Веселоярск” совместно с ПУ ФСБ России по Алтайскому краю. Партию напитков известных брендов общим весом более 26 тонн перевозили из Киргизии без обязательной маркировки.

Товар задержали и передали в правоохранительные органы для проверки.

Обязательная маркировка сладкой газированной воды в стеклянной и полимерной упаковке начала действовать в России с декабря 2023 года.

Ранее стало известно, что с 15 января в России обязательной становится маркировка пива и слабоалкогольных напитков в алюминиевых банках.

Взято отсюда

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