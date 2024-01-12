Разбираемся в новом витке арабского конфликта

12 января 2024, 16:3075Написать комментарий

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли массированный удар по Йемену. Под бомбардировку попали йеменская столица Сана, главный международный аэропорт страны и несколько провинций — в Пентагоне отчитались, что атаковали уже более 60 целей. Пока аналитики говорят, что всё это может привести к большой войне, мы решили простым языком объяснить, кто такие хуситы и что они не поделили с США и Британией.

Кто такие хуситы

Хуситы — это военизированная группировка, состоящая из мусульман-шиитов. Организация получила название в честь своего основателя Хусейна Бадруддина аль-Хуси, который создал ее в 1994 году и назвал «Ансар Аллах», или «Партизаны Бога».

В 2004 году Хусейн аль-Хуси обвинил правительство в тесных связях с США и объявил себя духовным лидером группировки. Лозунгом хуситов стала фраза «Аллах велик. Смерть США. Смерть Израилю. Проклятие иудеям и победа ислама».

Йеменские власти попытались арестовать самопровозглашенного духовного лидера 18 июня, что привело к вооруженному столкновению армии и хуситов. Конфликт перерос в гражданскую войну, в ходе которой Хусейн аль-Хуси погиб. Его смерть только разожгла восстание, а управлять хуситами стал брат покойного лидера.

Приход хуситов к власти

Восстание, разгоревшееся в 2004 году, удалось подавить только через шесть лет — в конфликт вмешалась Саудовская Аравия, с помощью которой правительство остановило мятеж, и в феврале 2010 года власти Йемена и хуситы заключили перемирие.

Но в начале 2010-х годов по всему Ближнему Востоку прокатилась череда протестов и вооруженных мятежей, которую позже назвали «арабская весна». В 2011 году революция началась и в Йемене: шиитские ополченцы требовали отставки действующего правительства. В итоге президент Али Абдалла Салех ушел в отставку, но новое правительство также не устроило хуситов, и в 2014 году начался новый виток конфликта.

К середине 2014 года хуситы захватили несколько районов столицы Йемена Саны, а в 2015 году полностью взяли контроль над городом, заставив действующего президента бежать из страны. С тех пор хуситы контролируют столицу и значительную часть Йемена.

Конфликт с Саудовской Аравией

Саудовская Аравия совместно с Арабскими Эмиратами и другими арабскими странами попытались провести интервенцию и вернуть законного президента к власти, но хуситы отбили их атаки. В помощи Йемену обвиняли Иран — Саудовская Аравия считала, что Тегеран поставляет оружие хуситам. Власти Ирана отрицали причастность к конфликту.

В 2018 году под эгидой ООН стороны договорились о прекращении огня, но уже через год боевые действия возобновились. В 2019 году Арабские Эмираты сократили военное присутствие в Йемене из-за начавшегося конфликта США и Ирана.

В 2021 году президент США Джо Байден объявил о том, что Америка прекращает поддержку наступательных операций на Йемен и выступает за мирное решение конфликта. Тем не менее военные действия между захватившими власть хуситами с арабскими странами продолжаются до сих пор.

Почему США и Великобритания атаковали Йемен

Военная операция Израиля в секторе Газа обострила конфликт. После вхождения ЦАХАЛ на территорию Газы хуситы выступили в поддержку Палестины. Власти Йемена выразили готовность принять участие в боевых действиях и начали атаковать торговые и мирные корабли в Красном море. Хуситы заявили, что не пропустят связанные с Израилем суда через Баб-эль-Мандебский пролив.

По данным США, хуситы атаковали более 20 кораблей в Красном море с середины ноября. В ответ на это Америка направила в регион свои эсминцы. 12 января США нанесли удары по территории Йемена, Джо Байден назвал атаку оборонительными действиями и четким сигналом о том, что Соединенные Штаты не потерпят угрозы свободы судоходства.

Власти Йемена прокомментировали атаки по стране. Хуситы заявили, что не прекратят удары по судам, связанным с Израилем.

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12.01.2024