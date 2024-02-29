Партизаны не спят. После ударов по Николаеву Киев не досчитался натовских подарков

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29 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. В период с 23 по 25 февраля ВС России провели удары, которые привели к уничтожению стоянки украинских РСЗО HIMARS, произведенных США, и цеха по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью агентству РИА Новости.

Так, в частности, российским ударом был поражен цех по производству беспилотников для ВСУ в населенном пункте Степовое, расположенном недалеко от военного полигона Широкий Лан. Местные жители рассказывают о сильном взрыве и последующей детонации. Подпольщик объяснил, что в этом месте располагался цех, где производились дроны для украинских вооруженных сил. Также здесь постоянно наблюдалось движение военных. Удар был нанесен в дневное время с целью застать специалистов на рабочих местах, которые занимались сборкой и настройкой дронов, добавил Лебедев.

По информации подполья, всю ночь можно было слышать звуки работ по вывозу из цеха того, что осталось от беспилотников и производственных мощностей.

Фото: vladimir.bezformata.com

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Автор: vizitka01

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