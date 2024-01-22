Party time и голуби. У радиостанции DFM появилось фирменное изображение на стене

Креативную изюминку в интерьер добавила барнаульская компания “ЯМогу принт”

Фирменное изображение в офисе DFM / Фото: компания “ЯМогу принт”

Что должно быть у классной молодежной радиостанции? Во-первых – харизматичные ведущие и интересный контент, а во-вторых – яркая, запоминающаяся визитная карточка. Все это есть у танцевальной радиоволны DFM* в Барнауле. Чтобы сделать свой офис более привлекательным, ребята обратились в компанию “ЯМогу принт”, которая с помощью робота-художника нанесла на стену широкоформатное изображение, отражающее фирменный стиль радиостанции. Теперь картинка заряжает позитивом не только ведущих, но и гостей. Рассказываем, почему DFM выбрала именно этот принт, насколько быстро технологичный художник справился с задачей и что он еще умеет.

Отражает, заряжает, продвигает

Изображение ребята из DFM выбрали не случайно: оно отображает стиль радиостанции. Картинка выполнена в фирменных цветах, с использованием фраз, которые ведущие произносят в своих эфирах. А вот голуби ­– это ноу-хау. Они добавили нотку креатива.

А еще полотно служит классной фотозоной как для гостей, так и для ведущих. Яркие фото повышают узнаваемость радиостанции. Стильная и динамичная стена помогает ребятам привлекать новых подписчиков в соцсетях DFM, а еще заряжает ведущих бодростью и позитивом.

Почему именно “ЯМогу принт”?

“Компания выполнила работу быстро, нанесла большое изображение, да еще и на неровную поверхность, буквально между утренним и дневным эфирами. Справились на ура. Причем не было выраженного запаха краски в помещении, работа не мешала нам в дальнейшем вести эфиры. Все прошло оперативно, качественно и без отрыва от работы”, – поделилась ведущая DFM Екатерина Майер.

Отметим, что барнаульская компания обрела популярность благодаря тому, что украшает квартиры, дома, офисы, заведения, школы и детские сады картинками, нанесенными с помощью робота. Они долговечные, насыщенные, изображены с максимальной точностью, с сохранением теней и тонких деталей.

Работы “ЯМогу принт” / Фото предоставлены компанией

Такой способ печати не требует предварительной подготовки поверхности, а после нанесения изображения не нужно ждать выветривания запаха краски. Она безопасна для людей и животных, мгновенно застывает при нанесении.

Украсить можно практически любые вертикальные поверхности, ведь “ЯМогу принт” печатает на штукатурке, обоях, дереве, стекле, кирпиче, кафельной плитке, бетоне, коже и ламинате.

“Ямогу принт” Телеграм Тел.: +7 (960) 945-66-66

*DFM (“ДиЭфЭм”)

Пологно Евгений Вячеславович

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