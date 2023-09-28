28.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
История страхования в России. Как уберечь себя от непредвиденных финансовых потерь?
Новости Алтай
Юрист рассказал о странностях в деле сбежавшего экс-директора “Жилфонда Барнаул”
Новости Алтай
Стая бродячих собак не дает спать барнаульцам
Новости Алтай
В трех районах Барнаула на 16 часов отключат холодную и горячую воду. Список адресов
Новости Алтай
Барнаульцы пожаловались на водителей автобусов, проезжающих остановки
Новости Алтай
Еще один салон цветочной сети “Дом Цветков” открывается на Змеиногорском тракте

Коллекция категорий

Бизнес123 Новости
Здоровье178 Новости
Новости Алтай1121 Новости
Новости Горняк224 Новости
Образование135 Новости
Общество298 Новости
Объявления79 Новости
Политика212 Новости
Спорт162 Новости
Платим за интересные новости!

Пашинян объявил о выходе из ОДКБ: предали и обидели

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 | 

27 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Н. Пашинян – лидер страны, которая долгие годы является нашей союзницей. Однако Никол Воваевич в последнее время стал в большей степени ориентирован на Запад. Это видно из его поступков. Н.В. Пашинян заявил о выходе Армении из ОДКБ. Данная новость стала определенным ударом по отношениям между нашими государствами, которые ранее находили общие интересы и умели договариваться.

Роль ОДКБ

После прекращения существования страны СССР была принята между некоторыми государствами (речь идёт о постсоветском пространстве) Организация Договора о коллективной безопасности. Зачем это было нужно? Страны хотели получить гарантии безопасности. Среди прочих важных моментов стоит отметить то, что ОДКБ позволяла создавать условия для развития мира и укрепления добрососедских отношений.

Среди стран, которые приняли ОДКБ, стоит выделить Армению. Она была дружелюбно настроена к нам, а мы этой стране помогали. Было и сотрудничество. Только вот времена стали меняться, а премьер-министр Н. Пашинян выбрал иной путь. При этом многие считают, что он запутался, потому что понимает: Запад не поможет так, как способен сделать. Он преследует просто свои интересы.

Решение премьер-министра

Никол Воваевич встречал в своей стране делегацию из США. Он говорил о событиях, которые происходят в регионе. Азербайджан действует так, как считает нужным в реалиях времени. Никол ищет поддержку. Только вряд ли помогут США, потому что они больше дружат с Турцией, которая входит в состав НАТО.

Однако Никол Пашинян имеет свои мысли. Мы не можем говорить, есть ли у него определенные скрытые нюансы в мыслях и решениях. Точно лишь то, что он вышел из ОДКБ.

Мнение экспертов

Нас предали и обидели, как говорят многие политические обозреватели. Однако не все эксперты считают, что Армения откажется от ОДКБ. Есть некоторые люди, которые в эту вероятность не верят. Например, Андрей Быстрицкий, являющийся представителем клуба «Валдай», выразил свою позицию по происходящим событиям. Он думает, что Никол Воваевич на эмоциях высказался, но не покинет ОДКБ.

Я думаю, что нельзя отрицать подобное, потому что ситуация накалена, а эмоции могут порой побеждать здравый смысл. Я думаю, что именно поспешность слов привела к тому, что многие начали обсуждать выход Армении из ОДКБ. Однако также отмечу, что США начали плотно общаться с Арменией. Существуют определенные риски, которые могут привести к тому, что американское правительство получит ещё одну зону влияния. Многое зависит от того, как будет действовать Н. Пашинян.

Фото: katehon.com

Больше новостей: Все новости за сегодня

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие новости