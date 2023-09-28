Пашинян объявил о выходе из ОДКБ: предали и обидели

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27 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Н. Пашинян – лидер страны, которая долгие годы является нашей союзницей. Однако Никол Воваевич в последнее время стал в большей степени ориентирован на Запад. Это видно из его поступков. Н.В. Пашинян заявил о выходе Армении из ОДКБ. Данная новость стала определенным ударом по отношениям между нашими государствами, которые ранее находили общие интересы и умели договариваться.

Роль ОДКБ

После прекращения существования страны СССР была принята между некоторыми государствами (речь идёт о постсоветском пространстве) Организация Договора о коллективной безопасности. Зачем это было нужно? Страны хотели получить гарантии безопасности. Среди прочих важных моментов стоит отметить то, что ОДКБ позволяла создавать условия для развития мира и укрепления добрососедских отношений.

Среди стран, которые приняли ОДКБ, стоит выделить Армению. Она была дружелюбно настроена к нам, а мы этой стране помогали. Было и сотрудничество. Только вот времена стали меняться, а премьер-министр Н. Пашинян выбрал иной путь. При этом многие считают, что он запутался, потому что понимает: Запад не поможет так, как способен сделать. Он преследует просто свои интересы.

Решение премьер-министра

Никол Воваевич встречал в своей стране делегацию из США. Он говорил о событиях, которые происходят в регионе. Азербайджан действует так, как считает нужным в реалиях времени. Никол ищет поддержку. Только вряд ли помогут США, потому что они больше дружат с Турцией, которая входит в состав НАТО.

Однако Никол Пашинян имеет свои мысли. Мы не можем говорить, есть ли у него определенные скрытые нюансы в мыслях и решениях. Точно лишь то, что он вышел из ОДКБ.

Мнение экспертов

Нас предали и обидели, как говорят многие политические обозреватели. Однако не все эксперты считают, что Армения откажется от ОДКБ. Есть некоторые люди, которые в эту вероятность не верят. Например, Андрей Быстрицкий, являющийся представителем клуба «Валдай», выразил свою позицию по происходящим событиям. Он думает, что Никол Воваевич на эмоциях высказался, но не покинет ОДКБ.

Я думаю, что нельзя отрицать подобное, потому что ситуация накалена, а эмоции могут порой побеждать здравый смысл. Я думаю, что именно поспешность слов привела к тому, что многие начали обсуждать выход Армении из ОДКБ. Однако также отмечу, что США начали плотно общаться с Арменией. Существуют определенные риски, которые могут привести к тому, что американское правительство получит ещё одну зону влияния. Многое зависит от того, как будет действовать Н. Пашинян.

Фото: katehon.com

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Автор: vizitka01

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