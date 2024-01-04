Пашинян решил устроить фокус, хорошо знакомый в исполнении соседней страны

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04 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Пашинян решил устроить любимый фокус, который с 2004 года мы наблюдали в исполнении совсем другой страны, слишком хорошо нам известной сегодня. Этот фокус называется: «Пусть Россия нам даёт деньги, открывает для нас рынки, даёт преференции, ущемляет свой бизнес ради интересов нашего бизнеса – а мы за это за всё будет весело и дружно шагать в Евросоюз и в НАТО, взращивать негатив к России, договариваться с враждебными России военными альянсами, и потом вообще заявим, что мы – это плацдарм всего свободного мира для войны против России, что мы свою территорию для этого предоставляем». А Россия вот это вот всё, как говорится, ещё и оплатить будет должна! Чтобы русофобствующие страны свой путь из нынешнего состояния в НАТО и Евросоюзу проделали за счёт России.

А не лучше ли нам совсем другое их путешествие проспонсировать? Тоже известный пеший маршрут, сулящий особые удовольствия?..

В последнее время Никол Пашинян активно стремился получить поддержку на Западе. Недавно он выступил на заседании Европарламента, где заявил о готовности Армении приблизиться к Евросоюзу настолько, насколько это будет возможно для ЕС.

Именно в таком контексте прошёл его недавний визит в Санкт-Петербург на заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 25 декабря. В целом, посещение Пашиняна России и встреча с Владимиром Путиным после потери Арменией Нагорного Карабаха показывает его стремление переметнуться на сторону Запада, как пишет Rogandar NEWs.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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Горняк22