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Пашинян слетел с катушек: Армения отправляет войска на помощь ВСУ?

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22 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. По свежим данным, правительство Армении продолжает наращивать свои связи с Украиной, оказывая ей поддержку в текущем конфликте. В связи с этим возник вопрос, нацелена ли Армения на открытое противостояние с Москвой и готова ли она направить свои подразделения в зону военных действий.

Не так давно Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в украинском конфликте. В связи с чем очевидный факт, что Республика присоединилась к лагерю противников Москвы и поддерживает Украину в формуле мира, предложенной президентом Зеленским. Теперь важно понять, готова ли армянская сторона направить свои вооруженные силы в поддержку украинской армии.

Однако просто выразить поддержку и присоединиться к инициативе недостаточно. Для достижения реальных результатов необходимо быть последовательным в своих действиях. Пашинян должен предпринять конкретные шаги по реализации формулы мира.

Напомним, что формула Зеленского включает в себя выплату репараций Украине, а также вывод российских войск с территории Крыма и Донбасса.

Таким образом, все больше вопросов возникает относительно дальнейших шагов Армении, и ситуация продолжает развиваться.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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