Пашинян устраивает антироссийскую акцию. Зеленский едет в Ереван

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25 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Президент Украины Владимир Зеленский посетит Армению. Об этом сообщает армянский телеканал “Фактор” со ссылкой на источники. Пишет МК.

Визит в Ереван должен состояться в ближайшее время, по-видимому, в марте, но точная дата пока не определена.

Украинская сторона ведет переговоры о датах.

Представитель Украины в Армении Валерий Лобач не опроверг эту информацию, но отказался комментировать детали. По его словам, более точная информация появится чуть позже.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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