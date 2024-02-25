Пашинян устраивает антироссийскую акцию. Зеленский едет в Ереван

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25 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Президент Украины Владимир Зеленский посетит Армению. Об этом сообщает армянский телеканал “Фактор” со ссылкой на источники. Пишет МК.
Визит в Ереван должен состояться в ближайшее время, по-видимому, в марте, но точная дата пока не определена.
Украинская сторона ведет переговоры о датах.
Представитель Украины в Армении Валерий Лобач не опроверг эту информацию, но отказался комментировать детали. По его словам, более точная информация появится чуть позже.
Фото: из открытых источников
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