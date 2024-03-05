Пашинян выкинул “финт”: хитрый армянин просится в ЕС. Россия отпустит?

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04 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. В Армении постоянно возникают различные идеи и стремления: то свобода и отдаление от России, то стремление к дружбе с ЕС. Однако, им пора уже определиться, с кем они видят своё будущее. Иногда кажется, что они сами не знают, куда и кому они хотят принадлежать. Пишет Военная история.

В последнее время стало известно, что власти Армении рассматривают возможность подачи заявки на вступление в ЕС. Но видимо, они не учатся на ошибках Молдавии, Грузии и других стран, которые уже пытались, но не добились успеха. Они внезапно решили, что для них сделают исключение.

Давайте разберёмся в этой ситуации более рационально и подумаем, чего Европа получит от этого, кроме нового члена (ведь 12 звёзд на флаге символизируют апостолов, и они верят в это). Если дело только в территории, то это не имеет особого значения, потому что ЕС уже объединяет достаточно государств. Ещё одна страна не изменит ситуацию.

Ситуация с попыткой вступления Армении в ЕС выглядит совсем иначе, особенно учитывая обострение отношений с Россией. Возможно, Европа может использовать эту ситуацию для создания дополнительного источника напряжения. Может это стать вторым фронтом, о котором так много говорят?

Спикер парламента Армении, Ален Симонян, заявил, что власти пока не приняли окончательного решения о целесообразности вступления. Они хотят двигаться вперёд и рассматривать все возможности взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, необходимо создать эффективную систему безопасности.

Иными словами, Армения намерена присоединиться к тому, кто сможет гарантировать ей защиту. По словам Пашиняна, Россия не справилась с этой задачей. Она не защитила Нагорный Карабах, хотя сам Пашинян отказался от него.

Пашинян также продолжает обсуждать заморозку членства Армении в ОДКБ. Однако, не идёт речь о полном выходе из организации, только об отказе от совместных учений и встреч. Даже представителя Армении собираются убрать.

Возникает вопрос: зачем нам нужна Армения в ОДКБ, если она не будет участвовать в деятельности организации? Просто чтобы она числилась в списке, но оставалась в стороне? Это выглядит странно и вызывает неприятные ощущения, похоже, Пашинян ведет хитрую политику.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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