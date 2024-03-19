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Пассажир Уральских авиалиний умер во время полета

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Пассажир Уральских авиалиний умер во время полета

Самолет. Полет. Фото: pixabay.com

После посадки самолета бригада медиков зафиксировала смерть пассажира. Через четыре часа самолет продолжил полет в Таджикистан

На борту самолета “Уральских авиалиний” пассажир умер во время полета вечером 18 марта. Борт направлялся из московского Домодедово в таджикистанский Куляб, сообщает E1.ru.

Во время полета одному из пассажиров стало плохо. Бортпроводники пытались оказать ему помощь, однако улучшить состояние не вышло. Самолет совершил незапланированную посадку на полпути к пункту назначения и приземлился в Самаре в 20.36 по местному времени.

После посадки медики пытались реанимировать пассажира, однако спасти его не удалось. В пресс-службе компании подтвердили факт происшествия, однако подробностей трагедии не рассказали.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, летевшего рейсом Калининград – Петрозаводск, умер 58-летний пассажир. Ему стало плохо во время полета.

Взято отсюда

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