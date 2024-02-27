Пассажира с избыточной массой тела сняли с рейса «Победы» в Барнауле

Причиной стало то, что мужчина не смог пристегнуться.

Источник фото: Катунь 24

По данным «Катунь 24», сегодня авиакомпания «Победа» отказала в обслуживании пассажиру, следовавшему рейсом DP-6532 Барнаул — Москва 27 февраля. Мужчина был снят с рейса сотрудниками полиции, которых вызвали бортпроводники. Причиной конфликта стало то, что мужчина, имеющий весьма плотное телосложение, не смог пристегнуться.

Проводники пояснили пассажиру, что поскольку он находится на месте у аварийного выхода, то не сможет воспользоваться удлинителем для ремня.

Мужчине предложили пересесть на другое место, однако он, как заявили проводники, отреагировал на это бурно, допустив использование нецензурных слов. После этого пассажир был снят с рейса.

Отметим, невыполнение требований командира воздушного судна является одной из законных причин отказа в авиаперевозке.

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Взято отсюда.

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