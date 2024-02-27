реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Пассажира с избыточной массой тела сняли с рейса «Победы» в Барнауле

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Пассажира с избыточной массой тела сняли с рейса «Победы» в Барнауле

Причиной стало то, что мужчина не смог пристегнуться.

Источник фото: Катунь 24

По данным «Катунь 24», сегодня авиакомпания «Победа» отказала в обслуживании пассажиру, следовавшему рейсом DP-6532 Барнаул — Москва 27 февраля. Мужчина был снят с рейса сотрудниками полиции, которых вызвали бортпроводники. Причиной конфликта стало то, что мужчина, имеющий весьма плотное телосложение, не смог пристегнуться.

Проводники пояснили пассажиру, что поскольку он находится на месте у аварийного выхода, то не сможет воспользоваться удлинителем для ремня.

Мужчине предложили пересесть на другое место, однако он, как заявили проводники, отреагировал на это бурно, допустив использование нецензурных слов. После этого пассажир был снят с рейса.

Отметим, невыполнение требований командира воздушного судна является одной из законных причин отказа в авиаперевозке.

Ещё по теме: Более 420 тысяч рублей заплатит авиакомпания «Победа» за неправомерный отказ барнаульцу в перевозке

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , горно алтайск свежие новости республики алтай ,

горняк22 телеграм
Полуголый парень с ножом в Барнауле выбежал из квартиры, где произошло убийство

Полуголый парень с ножом в Барнауле выбежал из квартиры, где произошло убийство

Полиция. Наручники Фото: pixabay.com Возбуждено уголовное дело по признакам преступления,…

Узнать больше
Жителя Алтая оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Жителя Алтая оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Телефон Фото: unsplash.com Мужчина лично записал голосовое сообщение с дискредитирующим…

Узнать больше
Пассажиров самолета до Новосибирска высадили в Барнауле и отправили автобусом

Пассажиров самолета до Новосибирска высадили в Барнауле и отправили автобусом

Путешествие. Самолет Фото: unsplash.com В Новосибирск из Барнаула пассажиры должны…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp