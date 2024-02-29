реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Пассажира трамвая задержали за избиение кондуктора в Барнауле

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Пассажира трамвая задержали за избиение кондуктора в Барнауле

На него составили протокол.

Источник фото: «Инцидент Барнаул»

Вечером 28 февраля на улице Попова пассажиры трамвая стали свидетелями того, как агрессивный мужчина избивает кондуктора. На опубликованных в «Инцидент Барнаул» кадрах заметно, что салон залит кровью пострадавшего работника.

На место происшествия направился наряд патрульно-постовой службы полиции и задержал подозреваемого, доставив в отдел полиции.

В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство», пояснили в МВД по Алтайскому краю.

Однако пользователей соцсетей смутило излишне мягкое, по их мнению, наказание для нарушителя.

«Мелкое хулиганство? Завтра убьёт кого, что будет? Хулиганство чуть побольше?» – пишут они в комментариях.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай свежие , вести алтай последние новости ,

горняк22 телеграм

В Петербурге неизвестные облили людей краской на крейсере «Аврора»

В Петербурге неизвестные устроили драку и облили людей краской на крейсере…

Узнать больше
МГППУ: способность сопереживать другим повышает авторитет в молодом коллективе

МГППУ: способность сопереживать другим повышает авторитет в молодом коллективе

Исследование, проведенное специалистами Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), показало, что…

Узнать больше

Путин: российская экономика во время СВО проявила гибкость и устойчивость

Вся российская экономика во время спецоперации на Украине проявила гибкость и…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp