Пассажира трамвая задержали за избиение кондуктора в Барнауле

На него составили протокол.

Источник фото: «Инцидент Барнаул»

Вечером 28 февраля на улице Попова пассажиры трамвая стали свидетелями того, как агрессивный мужчина избивает кондуктора. На опубликованных в «Инцидент Барнаул» кадрах заметно, что салон залит кровью пострадавшего работника.

На место происшествия направился наряд патрульно-постовой службы полиции и задержал подозреваемого, доставив в отдел полиции.

В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство», пояснили в МВД по Алтайскому краю.

Однако пользователей соцсетей смутило излишне мягкое, по их мнению, наказание для нарушителя.

«Мелкое хулиганство? Завтра убьёт кого, что будет? Хулиганство чуть побольше?» – пишут они в комментариях.

Взято отсюда.

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