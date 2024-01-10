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Пассажирка автобуса пострадала в ДТП с фурой в центре Барнаула

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Пассажирка автобуса пострадала в ДТП с фурой в центре Барнаула

ДТП на пересечении Ленина и Партизанской Фото: "Толк"

Водитель фуры допустил столкновение с автобусом, который двигался прямо. В результате одной из пассажирок потребовалась медицинская помощь

В утреннем ДТП на проспекте Ленина в Барнауле пострадала пассажирка автобуса, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным полиции, 31-летний водитель грузового автомобиля FAW J7 ехал по улице Партизанской и допустил столкновение с пассажирским автобусом “ПАЗ” маршрута №41 под управлением 43-летнего мужчины.

В результате пострадала 36-летняя пассажирка автобуса. Ей оказана медицинская помощь.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее в Барнауле на въезде во Власиху столкнулись автобус и Hyundai.

Взято отсюда

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