ДТП на пересечении Ленина и Партизанской Фото: "Толк"
Водитель фуры допустил столкновение с автобусом, который двигался прямо. В результате одной из пассажирок потребовалась медицинская помощь
В утреннем ДТП на проспекте Ленина в Барнауле пострадала пассажирка автобуса, сообщили в городской Госавтоинспекции.
По данным полиции, 31-летний водитель грузового автомобиля FAW J7 ехал по улице Партизанской и допустил столкновение с пассажирским автобусом “ПАЗ” маршрута №41 под управлением 43-летнего мужчины.
В результате пострадала 36-летняя пассажирка автобуса. Ей оказана медицинская помощь.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
Ранее в Барнауле на въезде во Власиху столкнулись автобус и Hyundai.
Взято отсюда