Авария с автобусом Фото: кадр видео Telegram-канала "В курсе 22"
Как установили инспекторы, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и въехал в иномарку. Пострадал один человек
21 марта в Барнауле на Павловском тракте, 267 произошло ДТП с участием автобуса, сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 43-летний водитель автобуса ПАЗ маршрута №80 не выдержал дистанцию и столкнулся с Lexus, которым управлял мужчина 36 лет.
В результате 58-летней пассажирке автобуса потребовалась медицинская помощь, но обошлось без госпитализации.
По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
Ранее появилось видео с места смертельного ДТП на шоссе Ленточный Бор. Авария унесла жизни двух человек.
Взято отсюда