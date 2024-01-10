Пассажирка барнаульского автобуса пострадала в столкновении с фурой

Утром 10 января в Барнауле произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля FAW J7. В результате ДТП одной из пассажирок маршрутного транспорта понадобилась помощь медиков. Подробности сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, столкновение двух транспортных средств произошло в 08:15 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Партизанской. Участниками аварии стали грузовой автомобиль FAW J7 и автобус городского маршрута № 41. Предварительно установлено, что водитель-мужчина 1993 года рождения, управляя грузовиком, двигался по Партизанской и при повороте налево на проспект Ленина столкнулся с ПАЗом, в котором ехали пассажиры.

В результате ДТП пострадала 36-летняя пассажирка автобуса. Ей понадобилась помощь медиков. По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка.

Напомним, ранее девятилетняя девочка получила травмы после столкновения легкового автомобиля и автобуса № 32 на проспекте Космонавтов в Барнауле. Как сообщала ГИБДД, по факту аварии проводят проверку.

Фото: «Толк»

Взято отсюда.

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