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Пассажиропоток на Западно-Сибирской магистрали в новогодние праздники вырос на 7%

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Пассажиропоток на Западно-Сибирской магистрали в новогодние праздники вырос на 7%

В новогодние праздники поездами Западно-Сибирской железной дороги воспользовались более 1 млн пассажиров. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для перевозки пассажиров в Алтайском крае, Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях задействовали 46 пар поездов дальнего следования и 137 пар пригородных поездов.

Самыми популярными направлениями были:

  • Алтайский край: скорые пригородные поезда из Барнаула в Новосибирск, Бийск, Горно-Алтайск, Славгород и другие города;
  • Новосибирская область: ускоренные пригородные поезда Новосибирск – Татарская, Новосибирск – Искитим, Новосибирск – Бердск;
  • Кемеровская и Томская области: поезда из Новокузнецка и Томска до Новосибирска и обратно.

    • В новогодние праздничные дни число пассажиров, воспользовавшихся скорыми пригородными поездами Алтая, выросло на 15%, ускоренными пригородными поездами Новосибирск – Татарская – на 20%, поездами из Новокузнецка и Томска до Новосибирска и обратно – на 7%.

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