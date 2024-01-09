Вокзал Екатеринбурга окружили машины скорой помощи

10 января 2024, 01:3950Написать комментарий

В поезде, следовавшем по маршруту Москва — Чита, погиб ребенок. По предварительным данным, семимесячная девочка умерла от гриппа. Поезд прибыл в Екатеринбург, сейчас на железнодорожном вокзале работают медики — предположительно, чтобы проверить людей на вирус и провести необходимую дезинфекцию.

Рассказываем о происходящем в режиме онлайн.

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку после смерти малышки в поезде Москва — Чита. Силовики проверят, соблюдались ли санитарные нормы и законодательство о защите прав потребителей.

10 января 02:22Анастасия Моденова

Читательница E1.RU Юлия рассказала, что происходило в поезде во время трагедии.

— На одной из станций поезд стоял около 40 минут. В соседнем, втором вагоне стало плохо ребенку. Семимесячная малышка потеряла сознание. Мужчина забежал к нам и спросил: «Есть ли медики?» С нашей группой ехала одна, она пошла во второй вагон. Но было уже поздно…

По словам женщины, поезд задержался почти на полтора часа. По прибытии в Екатеринбург состав встретили девять карет скорой помощи.

10 января 02:02Анастасия Моденова

Пассажиров поезда Москва — Чита проверили на коронавирус, сообщает издание «Новый день». Тесты оказались отрицательными.

Медслужбы подозревают, что среди пассажиров мог распространиться вирус гриппа А.

10 января 01:58Анастасия Моденова

Наш источник сообщил, что поводов для беспокойства нет — врачи проводили стандартную для таких случаев проверку пассажиров. Поезд отправлен дальше по маршруту.

10 января 01:49Анастасия Моденова

Маму погибшего ребенка и ее двоих сыновей госпитализировали в детское отделение Центральной городской больницы Кунгура, сообщает телеграм-канал Baza. У них также наблюдаются признаки ОРВИ, однако состояние легче, чем у малышки.

10 января 01:47Анастасия Моденова

Как сообщил источник E1.RU, поезд, в котором произошла трагедия, уже покинул Екатеринбург. Медики скорой помощи также уехали — они выполняли поручение уральской транспортной прокуратуры.

10 января 01:42Анастасия Моденова

По данным телеграм-канала «RT на русском», мать погибшей с тремя детьми возвращалась из Москвы в Омск. В пути у семимесячной малышки поднялась температура, она потеряла сознание, а позже произошла клиническая смерть.

Медики подтвердили информацию о гриппе. У женщины и ее сыновей обнаружили те же симптомы — температура около 38 градусов и слабость.

10 января 01:40Анастасия Моденова

Очевидцы сообщают, что к железнодорожному вокзалу Екатеринбурга съехалось около десятка машин скорой помощи. Поезда задерживают.

Взято Источник

10.01.2024