Снегопад, метель Фото: unsplash.com

Автобусы исправны, их движение начнется после открытия дорог. На стоянках метель пережидают также водители грузовых авто

В Алтайском крае для контроля обстановки на трассах организована работа оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Так, оперативная группа 7 пожарно-спасательного отряда дежурит в районе Алейска. Там на транспортной стоянке находятся два междугородних автобуса, пассажиры ждут улучшения погодных условий. Автобусы исправны, движение начнется после открытия дороги.

В Первомайском районе на транспортной стоянке в районе кафе “Облепиха” дежурит группа 3 ПСО. На стоянке также находятся автобусы и грузовики.

️По состоянию на 14.00 открыто движение для всех видов транспорта на трассе А-322. Остается ограничение движения для всех видов транспорта на региональных автодорогах К-03, К-09 и К-18, а также на Р-256 от Барнаула до Бийска для грузового и пассажирского транспорта.

“На данный момент автомобильной техники в снежных заторах нет, жалоб от населения не поступало. Скопления транспорта не наблюдается”, – говорят в МЧС.

В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться.

Взято отсюда