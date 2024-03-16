ДТП Фото: Барнаул 22

В Алтайском крае 16 марта наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Ранее синоптики передавали штормовое предупреждение

16 марта в Алтайском крае с трассы Бийск-Барнаул снесло пассажирский автобус, сообщает Barnaul22.

По словам автомобилистов, на трассе плохая видимость, сильный ветер и гололед.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что “Газель” съехала с проезжей части в кювет на 95-м километре трассы Алейск-Чарышское. На место происшествия направились спасатели. В итоге пожарные вытянули автомобиль обратно на дорогу, и водитель продолжил свой путь.

Взято отсюда